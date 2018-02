Skoki: Już po pierwszej serii! Stoch i Kubacki znakomicie, ale Niemcy...

Kubacki skoczył 138,5 m, a Stoch - 139 m. Nieźle spisali się Kot (129,5 m) i Hula (130 m). Świetnie spisali się jednak Niemcy, zwłaszcza Wellinger - poszybował aż do 140. metra.

Zapowiada się emocjonująca druga seria konkursu. Polacy tracą do drugich Niemców 3 punkty, a do prowadzących Norwegów - 5 punktów. Wygląda na to, że pomiędzy tymi trzema zespołami rozegra się walka o medale. Nad czwartymi Austriakami Biało-Czerwoni mają już sporą przewagę - ponad 47 punktów.