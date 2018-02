Kościół w Brukseli organizuje zbiórkę używanych egzemplarzy Biblii we wszystkich wersjach językowych dla osadzonych w tamtejszych więzieniach.

Rozpoczynająca się dziś akcja jest odpowiedzią na prośby o możliwość otrzymania Pisma Świętego zgłaszane kapelanom. „Więźniowie proszą o Biblię, aby dowiedzieć się więcej o Jezusie. Kapelani szukają sposobów, aby dotrzeć do osadzonych w ich języku ojczystym, poprzez Biblię” - podano w komunikacie ogłaszającym tę inicjatywę.

Ze względu na trudność w zakupie wystarczającej ilości Biblii duszpasterstwo więzienne w Brukseli zwróciło się z prośbą do wiernych o ofiarowywanie egzemplarzy we wszystkich możliwych wersjach językowych. Pismo Święte będzie można zostawiać w specjalnie do tego przeznaczonych pudełkach, wystawionych m.in. w kościołach, lub wysłać pocztą.