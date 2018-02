160-lecie objawień w Lourdes: Przybliżyć Bernadetę młodym

Od ubiegłej niedzieli sanktuarium w Lourdes obchodzi jubileusz 160-lecia objawień Matki Bożej. Tym razem jest on poświęcony w sposób szczególny młodym.

Skłania do tego przedsynodalna debata o młodzieży i powołaniach. Duszpasterze w Lourdes chcą ukazać młodym św. Bernadetę jako wzór do otwarcia się na Bożą inicjatywę, a zarazem jako zachętę do ufności pośród różnorodnych przeciwności. Mówi rektor sanktuarium w Lourdes ks. André Cabes.

„Chcielibyśmy postawić się na miejscu św. Bernadety, zobaczyć, co czuła ta młoda dziewczyna, która miała tak wiele zmartwień dotyczących codziennego życia, bo nie było ono łatwe, tak dużo było w nim niepewności. Ale Bernadeta potrafiła też wyjść na zewnątrz, okazała się gotowa na to niespodziewane spotkanie z Maryją, była dyspozycyjna. Dziś żyjemy w świecie, w którym człowiek młody jest przygnieciony tak wieloma trudnościami, a zarazem ma tak wiele różnych możliwości. Na przykład w wieku 15 lat młodzi wiedzą dużo więcej niż kiedyś wiedzieli ludzie w wieku 30 lat. Młody człowiek ma głowę przepełnioną wiedzą, ale nie uformowaną. I dlatego czuje się obciążony, przygnieciony. Ma swoje jarzmo i potrzebuje je złożyć. Tu w Lourdes dokonuje się to w grocie objawień i w kaplicy sakramentu spowiedzi” – powiedział Radiu Watykańskiemu rektor sanktuarium w Lourdes.

Ks. Cabes zauważa ponadto, że tegoroczny jubileusz jest też dobrą okazją, by uświadomić sobie, jak wiele zmieniło się w tym sanktuarium na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Jego zdaniem widać dziś wyraźny powrót do pobożności ludowej i związanych z tym praktyk. Jeszcze przed 30 laty Lourdes było bardziej chłodne i przeintelektualizowane. Dziś, również dzięki większemu napływowi wiernych z Ameryki Łacińskiej czy Azji, powraca się do podstawowych gestów i symboli wiary chrześcijańskiej.