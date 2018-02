Rafalska: Liczne rodziny są naszym narodowym dobrem

Minister uczestniczyła w uroczystości wręczenia przez prezydenta Andrzeja Dudę odznaczeń państwowych matkom zasłużonym w wychowywaniu dzieci.

"Wyrazy szacunku i uznania, i szczerego, niekłamanego podziwu za trud wychowania w tak licznych rodzinach. Rodzina jest jak skała, matka jest jak skała, to fundament, o który wszystko się opiera" - powiedziała Rafalska.

Podkreśliła, że rząd i państwo polskie dziękują matkom za trud wychowywania dzieci.

"Marzy mi się taka Polska i taka sytuacja, w której, jak chcemy się chwalić naszym życiowym dorobkiem, to nie będziemy otwierać garaży, pokazywać wille, pokazywać stan konta, tylko pokażemy właśnie to, co jest za państwa plecami: liczne, uśmiechnięte, pełne rodziny, które są państwa największym majątkiem i naszym narodowym dobrem" - powiedziała, zwracając się do odznaczonych matek.

Zapewniła, że rząd stara się prowadzić politykę wspierania rodzin, m.in. przez program "500 plus".

"Ale kwestia materialna to jedna rzecz. Dla nas było ważne, żeby rodzina wielodzietna, przez lata niedoceniana, tak często stygmatyzowana, dzisiaj wysoko podniosła głowę, miała prawo do godności większej niż ktokolwiek inny, bo ponosi zwielokrotniony trud wychowywania. I mam nadzieję, że tak się staje, że to jest rodzina, która jest najbardziej kochana i doceniana, i tego wszystkim państwu życzę" - dodała minister.