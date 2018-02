Świeckim okiem

„Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie” (Rdz 9,9)

Zdarza się, że sprawy nie zawsze idą po naszej myśli. Mamy wtedy wrażenie, że wszystko, nawet Bóg, jest przeciwko nam. Zapominamy jednak, że On musi być po naszej stronie. Bóg już tysiące lat temu obiecał nam, że zawsze z nami będzie. Kiedyś uratował Noego przed wodami potopu, później wszystkich od wiecznej śmierci. Tak samo teraz ratuje nas, kiedy wydaje nam się, że kompletnie się zgubiliśmy. Poprzez sakrament pokuty wyciąga nas z własnych wód potopu, które sprawiają wrażenie ciemnych, niezmierzonych i zabójczych dla naszej duszy. Bóg, który jest naszym Ojcem, szuka każdego tonącego, nawet tego, któremu wydaje się, że kompletnie stracił już oddech. Bo On nas kocha. Zawarł z nami przymierze, które będzie trwało już na zawsze, aż do skończenia świata.