Widok potężnego budynku, który w obliczu sił natury jest jak domek z kart, daje do myślenia. Wielki Post to czas, w którym słyszymy wezwanie: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1,15). Czasem jakieś życiowe trzęsienie ziemi sprawia, że nasze plany, oczekiwania, nadzieje padają. To może być znak wezwania do nawrócenia i wiary w Ewangelię. Póki jest jeszcze czas.