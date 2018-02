Policja zatrzymała Frasyniuka

Policja zatrzymała w środę we Wrocławiu Władysława Frasyniuka. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie przesłuchał go i postawił mu zarzut naruszenia nietykalności cielesnej dwóch policjantów na służbie. Przesłuchanie trwało 10 minut, potem Frasyniuk został zwolniony do domu.