Łoś strącił... helikopter

Nagłym wyskokiem dorodny łoś spowodował katastrofę ścigającego go helikoptera, którego załoga próbowała go pochwycić - poinformowało we wtorek biuro szeryfa hrabstwa Wasatch w górzystej części amerykańskiehgo stanu Utah. Zwierzę miało być uśpione i wyposażone w automatyczny nadajnik.