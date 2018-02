Papież do pocztowców: bądźcie uprzejmi wobec klientów, uśmiechajcie się

Podczas spotkania z 400 pracownikami spółki Poste Italiane Franciszek wystosował apel do wszystkich pracowników poczty.

"Zachęcam was wszystkich, którzy codziennie macie kontakty z klientami i staracie się odpowiedzieć na ich potrzeby, abyście okazywali postawę otwartości i dobrej woli wobec osób zwracających się do was" - powiedział papież w Watykanie podczas audiencji dla włoskich pocztowców.

"Gdy idzie się do okienka albo urzędu, ważne jest, by spotykać tam osoby, które dobrze wykonują swoją pracę, nie robią fochów i nie sprawiają wrażenia, jakby było się dla nich ciężarem, ani nie udają, że nas nie widzą" - mówił Franciszek.

Ostrzegł zarazem: "Klienci powinni uważać, aby nie mieć, co niestety się zdarza, roszczeniowego podejścia i by nie narzekać, zrzucając na personel swoje frustracje, albo obwiniać go o wszystko".

Papież zaapelował następnie do pocztowców o "słuchanie, dyspozycyjność i szacunek". "Nie jest to łatwe, przychodzi z trudem; aby to się udało, trzeba ćwiczyć każdego dnia, ucząc się działania w duchu miłosierdzia także w małych gestach i myślach" - zauważył.

Franciszek przypomniał, że ważny jest uśmiech. "Przychodzi staruszka, trochę nie dosłyszy, potrzebny uśmiech, nie mówcie: +uff+. Uśmiech jest pomostem, nie zapominajcie o uśmiechu" - zaapelował papież.