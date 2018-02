Brudziński: nie ma przymusu uczestnictwa w uroczystościach religijnych

W sobotę na stronie internetowej podlaskiej policji zamieszczono komunikat będący odpowiedzią na artykuł "Super Expressu", pt. "Zamiast chronić będą się modlić", w którym pojawiła się informacja, że policjanci kosztem wykonywania czynności służbowych, mieliby wziąć udział w modlitwie podczas Nowenny Niepodległości - uroczystości religijnej w kościele pw. św. Krzyża w Łapach (Podlasie).

Joachim Brudziński podkreślił w sobotę, że "ze strony @MSWiA_GOV_PL nie było i nie będzie, żadnego przymusu wobec funkcjonariuszy do uczestnictwa w uroczystościach religijnych (wszystkich wyznań) wbrew ich woli". "Obecność taka może mieć tylko charakter reprezentacyjny przy uroczystościach patriotycznych i państwowych" - brzmi treść informacji zamieszczonej w sobotę na Twitterze szefa MSWiA.

Autorzy komunikatu podlaskiej policji napisali, że artykuł "Super Expressu" "zawiera nieprawdziwe twierdzenie, które wprowadza w błąd czytelnika, a jego tezy zostały oparte na niesprawdzonej i nierzetelnej informacji". Podkreślono również, że na uroczystości nie są kierowani funkcjonariusze pełniący w tym czasie służbę.

"Obecność funkcjonariuszy na takich uroczystościach wynika z etosu służby i tradycji, jakie są kontynuowane w naszej formacji. Natomiast poza zakresem kompetencyjnym przełożonych jest nakazywanie lub zabranianie funkcjonariuszom udziału w takich uroczystościach" - czytamy w komunikacie.

Podlaska policja poinformowała, że w związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w każdy 11 dzień miesiąca, odbywać się będzie Nowenna Niepodległości. Jak wyjaśniono, Nowenna Niepodległości jest pomysłem ks. Krzysztofa Jurczaka, a funkcjonariusze policji wezmą w niej udział na zasadzie dobrowolności.

"Należy podkreślić, że same uroczystości skierowane są głównie do mieszkańców Łap, a więc i do funkcjonariuszy różnych służb, którzy tam zamieszkują. Jeżeli którykolwiek z nich jest zainteresowany udziałem w uroczystościach, to może to zrobić. Znaczna większość tych funkcjonariuszy bierze udział w niedzielnych nabożeństwach, więc mają możliwość uczestnictwa w tej mszy św." - napisano w komunikacie.