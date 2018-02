Nie wiedzie się polskim himalaistom na K2. Kolejny uczestnik wyprawy oczekuje na ewakuację – tym razem Rafał Fronia. Jak podał na Facebooku Adam Bielecki, ok. godziny 14.00 czasu lokalnego, podczas podchodzenia do obozu C1 na wysokości 5900 m , Rafała Fronię uderzył samoistnie spadający kamień. Himalaista ma złamane przedramię. W tej chwili, po wstępnym zaopatrzeniu medycznym, oczekuje w bazie na helikopter. Maszyna ma zawieźć go do szpitala w Skardu.

W środę wypadek zdarzył się też Adamowi Bieleckiemu. Spadający kamień uderzył go w twarz, łamiąc mu nos i rozcinając czoło. Bielecki jednak nie wycofał się z wyprawy.

Przypomnijmy, że do tej pory nikt nie zdobył K2 zimą.