Wzrost emerytur. Waloryzacja od marca

Tegoroczna waloryzacja emerytur ma być najwyższa w ciągu ostatnich lat. Na jej wypłatę przeznaczonych jest ponad 5 mld zł. Ostatecznie wysokość waloryzacji potwierdzić ma dziś, na podstawie zgromadzonych danych, Główny Urząd Statystyczny. Ogłoszony zostanie m.in. komunikat dotyczący realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za 2017 rok.

- Wskaźnik waloryzacji wyniesie 2,9 proc. To oznacza, że ci, którzy mają prawo do tej najniższej emerytury, otrzymają w granicach 27-28 zł miesięcznie więcej, a w przypadku emerytur na poziomie 2 tys. zł będzie to blisko 50 zł miesięcznie. To wyraźnie więcej niż w zeszłym roku - mówi w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska.