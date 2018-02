Zatrzymano podejrzanego o kradzieże rynien z 7 kościołów

Mężczyzna został spłoszony 29 stycznia podczas kradzieży rynien z kościoła w Szczepanowie. Policyjny pies doprowadził funkcjonariuszy do stojącego ok. 500 metrów od kościoła samochodu na śląskich numerach rejestracyjnych, oznakowanego trójkątem ostrzegawczym.

W środku znajdowały się m.in. rękawice i mapa. Jak ustalono, właścicielem samochodu był 44-letni mieszkaniec powiatu częstochowskiego. Mężczyzna przyznał się do przestępstwa wyjaśniając policjantom, że w trakcie kradzieży spłoszony przez przypadkową osobę porzucił rynny, a następnie wrócił do pojazdu i upozorował awarię, by uniknąć powiązania przez policję samochodu z kradzieżą.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutów kradzieży rynien z dwóch kościołów na terenie powiatu brzeskiego i pięciu na terenie powiatu tarnowskiego i dąbrowskiego. Straty wstępnie oszacowano na ponad 25 tys. zł.

Podejrzanemu za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, przy czym może być zaostrzona z uwagi na to, że mężczyzna działał w warunkach recydywy.