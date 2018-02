Niech diabły drżą!

Co otrzymaliśmy w pakiecie jako dziedzice królestwa? Co takiego wydarzyło się przez ostatnie 50 lat, że dziś czytelnikom trzeba tłumaczyć, czym są charyzmaty? Czego boją się diabły? – na te i inne pytania odpowiada w nowym numerze „Gościa” ks. prof. Mariusz Rosik.

Charyzmaty to temat, który budzi emocje. Gdy pracowano nad konstytucją „Lumen gentium”, wielu uczestników soboru dowodziło, że nadprzyrodzone dary Ducha Świętego to kwestia pierwszych wieków. Nie zgodził się z tym kard. Brukseli Leon-Joseph Suenens. Dwa lata po soborze w Kościele katolickim zapłonął ogień Odnowy Charyzmatycznej. Dlaczego jednak wciąż podchodzimy do tej rzeczywistości z ogromną nieufnością? – To pewnie spuścizna oświecenia – tłumaczy ks. prof. Rosik. Więcej w najnowszym numerze naszego tygodnika.