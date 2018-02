Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. On zaś westchnął w głębi duszy i rzekł: «Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę, powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu».

A zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę.

Troska o zabezpieczenie słusznych potrzeb jest zazwyczaj znakiem odpowiedzialności, roztropności człowieka. Szczególnie wówczas, gdy chodzi o zaspokojenie głodu, potrzeby powszedniego chleba. Wydaje się jednak, że uczniom Jezusa z dzisiejszej Ewangelii umyka fakt, iż mają dosłownie na wyciągnięcie ręki Tego, który „połamał pięć chlebów dla pięciu tysięcy osób” i rozmnożył „siedem chlebów dla czterech tysięcy”, zaś po nasyceniu tak licznego zgromadzenia, zebrano jeszcze kosze pełne ułomków. Kto zaprasza Jezusa do łodzi swego życia, doświadcza Jego pomocy w zaspokajaniu swych potrzeb: tych fizycznych i tych duchowych. W czym tak naprawdę pokładam nadzieję – we własnych siłach i zdolnościach, czy w Jezusie, pierwotnym i niewyczerpanym źródle wszelkiego dobra?