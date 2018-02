Zatrzymaj aborcję – napisz do posła

Sejmowa komisja opóźnia prace nad ustawą zabraniającą aborcji eugenicznej. Autorzy projektu zachęcają do pisania listów do posłów.

Po pierwszym czytaniu w Sejmie, projekt ustawy zakazującej zabijania poczętych dzieci, u których wykryto chorobę trafił do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Projektu nie ma jednak w planie prac komisji na najbliższe pół roku. Jak tłumaczy wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek z PiS, harmonogram był ustalany w grudniu, zanim projekt skierowano do komisji. „W czasie, gdy posłowie opóźniają prace nad złożonym przez obywateli projektem, co 8 godzin w którymś z polskich szpitali zabijane jest kolejne dziecko” – alarmują autorzy obywatelskiego projektu, działacze Fundacji Życie i Rodzina. Zachęcają, by przypomnieć o parlamentarzystom o losie dzieci. „Wystarczy wejść na stronę, wybrać z listy komisję i zaznaczyć posłów i wraz z niepełnosprawnym dzieckiem wysłać im apel o jak najszybsze podjęcie prac nad zakazem aborcji eugenicznej” – piszą autorzy projektu. W nawiązaniu kontaktu z politykami może pomóc aplikacja „wyślij list do posła”.