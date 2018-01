Kard. Farrell: Na spotkaniu rodzin w Dublinie chcemy unikać kontrowersji

Trwają przygotowania do Światowego Spotkania Rodzin. Odbędzie się ono od 22 do 26 sierpnia w Dublinie. Swój udział zapowiedział też papież Franciszek.

Za tydzień opublikowana zostanie seria katechez przygotowujących do tego wydarzenia. Będą dostępne w pięciu językach na internetowej stronie watykańskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia (www.laityfamilylife.va). W ich oprawie muzycznej wykorzystano utwory śpiewane przez Andreę Bocelliego.

Głównym tematem katechez i spotkania w Dublinie będzie adhortacja „Amoris laetitia”. Jak powiedział podczas spotkania z dziennikarzami prefekt dykasterii, organizatorzy chcą się skupić na tych rozdziałach papieskiego dokumentu, które nie budzą dziś w Kościele większych kontrowersji.

„Jest tak wiele małżeństw, które chcą się dowiedzieć, jak zachować swe życie małżeńskie i rodzinne, jak kształtować w miłości i miłosierdziu własną rodzinę. Dlaczego zawsze musimy mówić tylko o tych przypadkach rozbitych małżeństw i rodzin? Trzeba też wziąć pod uwagę te rodziny, które się nie rozpadły. Tymczasem 90 proc. informacji na temat "Amoris laetitia" dotyczy jedynie rozdziału VIII. Dlatego my na Światowym Spotkaniu Rodzin będziemy mówić o pozostałych rozdziałach” – powiedział kard. Kevin Farrell.

Zapytany przez dziennikarzy, czy do Dublina zaproszone zostaną również pary jednopłciowe, kard. Farrell przypomniał, że Światowe Spotkanie Rodzin ma służyć promocji katolickiej wizji małżeństwa i rodziny. „Wiemy, że niektórzy mają inną wizję małżeństwa, ale my mamy katolicką i nikogo nie będziemy przepraszać za to, czego naucza Kościół” – dodał irlandzki kardynał.