Kard. Nycz po reportażu nt. neonazistów: Aż trudno sobie to wyobrazić

Metropolita warszawski nie chciał zbyt szeroko komentować tej sprawy, by - jak się wyraził - „nie rozpowszechniać” tego materiału. Przyznał, że reportaż oglądał. „Był to dla mnie naprawdę smutny wieczór” - wyznał kard. Nycz. Podkreślił, że zdaje sobie sprawę, iż młodzi ludzie „tacy nie są”, a grupa pokazana w reportażu to „margines”.

Kardynał podkreślił ogromną odpowiedzialność tych, którzy powinni zareagować na takie wydarzenia, jak te pokazane w reportażu. „Nie daj Boże, żeby się to wszystko rozszerzało, bo aż trudno sobie to wyobrazić, że można świętować coś takiego, jak to, co pokazano w materiale” - podkreślił metropolita warszawski.

W sobotę wieczorem stacja TVN24 wyemitowała reportaż zatytułowany „Polscy neonaziści”. Nagrania wykonane ukrytą kamerą pokazują m.in. odbywające się w okolicach Wodzisławia Śląskiego obchody rocznicy urodzin Adolfa Hitlera.