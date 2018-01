Guy Verhofstadt może stracić immunitet

Dr Aondo-Akaa jest osobą niepełnosprawną, działaczem pro life i teologiem.

Reprezentujący go prawnicy instytutu Ordo Iuris poinformowali ostatnio o wystosowaniu oficjalnego pisma do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w sprawie uchylenia immunitetu Verhofstadta. Po otrzymaniu wniosku Antonio Tajani powinien poinformować o nim na sesji plenarnej europarlamentu i odesłać go do Komisji Prawnej. Ta powinna rozpatrzyć wniosek w trybie natychmiastowym i przyjąć dokument zalecający Parlamentowi Europejskiemu jego przyjęcie bądź odrzucenie. Żeby Guy Verhofstadt stracił immunitet, takie rozwiązanie musiałaby poprzeć zwykła większość europosłów.