Rozpoczął się Rok Jubileuszowy św. o. Pio

Organizatorem ogólnopolskich wydarzeń - na ich hasło wybrano słowa „Do nieba z ojcem Pio” - jest Prowincja Krakowska Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Patronat honorowy objął abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP.

O szczegółach obchodów, a te odbywać się będą w całej Polsce, informowano dziś w Warszawie podczas spotkania z dziennikarzami w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Wydarzenia Roku Jubileuszowego mają być okazją do świętowania dla osób, które zetknęły się już z postacią św. o. Pio, ale również wyjściem do tych, którzy stygmatyka nie znają.

Ogólnopolskie obchody 100-lecia otrzymania stygmatów przez św. o. Pio oraz 50-lecia jego śmierci potrwają do 8 grudnia. W tym czasie odbędzie się m.in. czuwanie z o. Pio w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, które zaplanowano na 16 i 17 czerwca. Podczas czuwania wierni będą mogli zobaczyć relikwie związane ze stygmatykiem. Będzie to rękawiczka, którą o. Pio zakrywał dłonie oraz chusta, która osłaniała zraniony bok. Podczas czuwania liturgii przewodniczył będzie kard. Stanisław Dziwisz.

Od 20 do 22 września na Jasnej Górze odbywać się będzie Jubileuszowy Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio. Na spotkanie - będzie ono miało charakter formacyjny - zaproszeni są przede wszystkim liderzy grup. Podobny kongres, pod koniec września, odbędzie się także w Gdańsku. W kolejne dni (do 23 września) na Jasnej Górze odbędzie się czuwanie z Maryją i o. Pio.

W dniach od 10 do 13 października odbędzie się pielgrzymka do San Giovanni Rotondo - miejsca, w którym posługiwał o. Pio. Rozpocznie się ona od spotkania z papieżem Franciszkiem w Rzymie podczas środowej audiencji ogólnej. Organizatorzy zarezerwowali ok. 5 tys. wejściówek. W San Giovanni Rotondo sprawowane będą Msze św. w języku polskim, odbędzie się konferencja związana z o. Pio, sprawowane będzie również nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

- O. Pio to jeden z najpopularniejszych świętych - mówił dziś w Warszawie br. Roman Rusek, kapucyn, krajowy koordynator Grup Modlitwy Ojca Pio. Jak zauważył, Święty był człowiekiem wielkiej modlitwy, która poparta była cierpieniem. Cierpienie to - podkreślił br. Rusek - o. Pio ofiarowywał za tych, którzy do niego przychodzili. Stygmaty otrzymał 20 września 1918 roku. Nosił je aż do swojej śmierci 23 września 1968 roku.

To z jego inicjatywy powstały Grupy Modlitwy - dziś noszą one imię ojca Pio. Na całym świecie takich wspólnot jest ponad 3,4 tys., w Polsce 363. Jednym z wielkich dzieł Świętego jest także „Dom Ulgi w Cierpieniu”, który o. Pio otworzył w 1956 roku.

O. Pio został beatyfikowany w 1999 roku, a kanonizowany w roku 2002. Obie uroczystości odbyły się pod przewodnictwem św. Jana Pawła II.

Honorowy patronat nad Rokiem Jubileuszowym 100-lecia otrzymania stygmatów przez św. o. Pio oraz 50-lecia jego śmierci objął abp Stanisław Gadecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Patronatu udzieliły również: Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce oraz Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce.