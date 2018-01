Papież: Nie ma potwierdzenia winy chilijskiego biskupa

Nie ma potwierdzenia winy chilijskiego biskupa oskarżanego o tuszowanie czynów pedofilskich jednego z księży. Mówił o tym papież Franciszek w czasie konferencji prasowej na pokładzie samolotu, którym wracał do Rzymu z podroży do Chile i Peru.

Chodzi bp. Juana Barrosa, mianowanego w 2015 r. ordynariuszem diecezji Osorno. Jest on oskarżany o to, że wiedział o nadużyciach seksualnych ks. Fernando Karadimy, którego Stolica Apostolska uznała winnym i zawiesiła w czynnościach kapłańskich.

Franciszek przypomniał swoje stanowisko ws. pedofilii, wyrażone w wielu przemówieniach, o zerowej tolerancji dla takich działań. Dodał, że sprawa bp. Barrosa jest bardzo poważna, studiował ją i jest przekonany, że nie ma dowodów winy hierarchy. - Czekam na dowody, by zmienić zdanie - stwierdził papież, dodając, że w przeciwnym wypadku należy domniemywać niewinność biskupa.

Ojciec Święty mówił też o dramacie ofiar pedofilii, które nie przedstawiają dowodów tego, co się wydarzyło. Przyznał, że słowo „dowód” nie jest zbyt szczęśliwe, ale nie można nikogo skazywać bez moralnej pewności, że popełniono przestępstwo.

Franciszek przypomniał, że ordynariusz Osorno jest jednym z czterech chilijskich biskupów, którzy byli wychowankami ks. Karadimy. Ujawnił, że zastanawiano się, czy nie lepiej by się stało, gdyby bp Barros złożył dymisję, jednak papież odrzucił to rozwiązanie, uznając, że byłoby to przyznaniem się biskupa do winy. - Nie mogę go skazać, bo nie mam dowodów. Ale jestem także przekonany, że jest niewinny - zaznaczył Ojciec Święty.

Dodał, że przeprasza za użycie nieszczęśliwego słowa „dowód”, które zraniło ofiary, choć nie było to jego zamiarem. Spotkał się w czasie podróży z ich przedstawicielami i wie, jak cierpią.

Jednocześnie powtórzył, że musi potwierdzić oskarżenia wobec biskupa, by móc go skazać.