Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

W wielu świątyniach na terenie całego kraju odbywają się spotkania chrześcijan różnych wyznań, modlitwy, konferencje czy koncerty.

Bp Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że jedność to wola Chrystusa.

„Tydzień jest konieczny, bo taka jest wola Chrystusa, aby wszyscy byli jedno. On chce, abyśmy się włączyli w Jego modlitwę. Wysiłek, czy zaangażowanie w dzieło jedności chrześcijan to nie jest tylko coś co wypada, coś co jest dzisiaj modne, coś na czym można zrobić karierę, bo niektórzy owszem stają się gwiazdorami mówiąc o jedności. To jest tożsamość chrześcijaństwa, szukanie jedności, na wzór Trójcy Przenajświętszej” - powiedział bp Nitkiewicz.

W Polsce centralne nabożeństwo Tygodnia Ekumenicznego zaplanowano na niedzielę w prawosławnej cerkwi Św. Trójcy w Siedlcach.