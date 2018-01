Władimir Putin zanurzył się w wodzie na Chrzest Pański

Jak co roku, wielu Rosjan przybyło nad naturalne i sztuczne zbiorniki wodne, by dokonać rytuału. Trzykrotne zanurzenie się w wodzie zgodnie ze zwyczajem oznacza oczyszczenie się z grzechów. Obrzęd ten nie jest tradycją religijną, lecz ludową, zaakceptowaną jednak przez władze cerkiewne. Przypominają one wiernym, że nie zastępuje on praktyk religijnych.

Liczbę wiernych, którzy w tym roku wzięli udział w rytualnych kąpielach mimo silnych mrozów, ogłosiło Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Resort ten jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo miejsc, w których organizowane są kąpiele.

W Moskwie miejsca takie przygotowano w 10 parkach. Media zauważyły m.in., że w Carycynie, zespole parkowo-pałacowym carycy Katarzyny II, na zanurzenie w lodowatej wodzie zdecydowało się w tym roku więcej kobiet niż mężczyzn. Ogółem wierni uczestniczyli w obrzędzie mniej licznie niż w zeszłym roku, gdy było ich w całej Rosji łącznie około 1,8 mln.

Kreml opublikował krótkie nagranie z prezydentem Rosji, który - jak poinformowano - wziął udział w obrzędzie w pustelni Niłowo-Stołobieńskiej, monasterze męskim na wyspie na jeziorze Seliger. Na nagraniu widać, jak Putin trzykrotnie zanurza się w przerębli, żegnając się znakiem krzyża. Rzecznik Putina Dmitrij Pieskow zapewnił, że szef państwa uczestniczył w rytuale już wcześniej, jednak odbywało się to "w bardziej dyskretnych warunkach".

Jak ocenił dziennik "Moskowskij Komsomolec", na upublicznienie zdjęć prezydenta w lodowatej wodzie zdecydowano się ze względu na zbliżające się wybory, wyznaczone na 18 marca. To najlepszy sposób zademonstrowania elektoratowi, że główny kandydat jest zdrowy i w świetnej formie fizycznej - podkreśliła gazeta.

Wyznawcy prawosławia świętują Chrzest Pański w nocy z 18 na 19 stycznia. Święto upamiętnia chrzest Jezusa Chrystusa w rzece Jordan. Łączone jest z Epifanią, czyli Objawieniem Pańskim. Święto Chrztu Pańskiego, jedno z 12 najważniejszych świąt w prawosławnym roku liturgicznym, zamyka okres Bożego Narodzenia.