Biernacki: To władze PO powinny ponieść karę, nie posłowie

Poseł Marek Biernacki skomentował na antenie RMF-FM decyzję zarządu Platformy Obywatelskiej, który wyrzuciła jego i dwójkę innych posłów (Joannę Fabisiak i Jacek Tomczak) z partii po tym, gdy zagłosowali za odrzuceniem obywatelskiego projektu dopuszczającego aborcję na życzenie:

Na pewno nie będę się odwoływał na drogę sądu koleżeńskiego, ponieważ nie zrobiłem nic złego (...) trudno, żebym składał teraz jakieś odwołania do sądu koleżeńskiego, gdy od początku wszyscy znali moje poglądy i wiedzieli, że jestem politykiem konserwatywnym, z grupy konserwatywnej, która tworzyła w ogóle Platformę i w niej funkcjonowała. Po wtóre - była to decyzja zarządu jednomyślna, co jest dla mnie też istotne. Zarządu, który stworzył, i to jest zarząd autorski, Grzegorz Schetyna. I to jest też ważne - jest to praktycznie pierwsza taka ważna decyzja i dotyczyła wykluczenia mojej osoby. Więc uważam, że odwoływanie się w tym momencie nie ma sensu