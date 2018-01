dPLN – tak miałaby się nazywać polska krytpotwaluta. Informuje o niej „Puls Biznesu”. Miałaby ona powstać w ramach Polskiego Akceleratora Technologii Blockchain. Instytucja ta powstała z inicjatywy Ministerstwa Cyfryzacji i działa pod jej patronatem. Ma ona na celu włączenie Polski w nurt szybkiego rozwoju technologii blockchain. Czyli technologii otwartych i zdecentralizowanych baz danych, opartych na bezpośrednich relacjach między użytkownikami. Jedną z metod włączenia się w ten nurt rozwoju technologii byłaby właśnie polska kryptowaluta.

Nie da się ukryć, że żyjemy w czasach coraz szybciej rozkręcającej się rewolucji. Coraz więcej sfer życia zaczyna się decentralizować i opierać na bezpośrednich relacjach między zainteresowanymi. Uber eliminuje z relacji pomiędzy kierowcą a pasażerem korporacje taksówkarskie. Airbnb osłabia pozycję tradycyjnych hoteli na rynku turystycznym. Ale najpoważniejszą zmianą dla ludzkości może być właśnie pojawienie się kryptowalut. Nowoczesna technologia pozwala stworzyć bezpieczny środek wymian usług (a nawet towarów), niezależny od rządów państw.

Skoro więc sama idea kryptowaluty jest powiązana z odcięciem się od kontroli państwa, jaki jest więc sens tworzonego niejako przez państwo polskie dPLN? Zapewne jest to próba włączenia się w pewien wyścig technologiczny. Ale czy właśnie „polski bitcoin” jest do tego dobrym środkiem? Z jednej strony ma być on odporniejszy na spekulacje, gdyż ma być powiązany z kursem złotówki. Czyli, było nie było, w miarę stabilnej waluty. Z drugiej jednak strony będzie on pozbawiany głównego atutu kryptowaluty, czyli anonimowości jej użytkowników. Twórcy dPLN już zapowiadają, że jego funkcjonowanie ma być zgodne z regulacjami unijnymi. A te wykluczają taką anonimowość.

Włączanie się w najnowsze, często ryzykowne trendy, jest jedną z idee fixe obecnej polskiej ekipy. Tak można potraktować m.in. mocno promowaną przez Mateusza Morawieckiego elektromobilnością. Polski rząd próbuje przeskoczyć od razu na wyższy poziom rozwoju, omijając mozolne przechodzenie kilku wcześniejszych etapów. Nie jest to strategia pozbawiona szans, historia zna już takie przypadki. Otwarte jest pytanie, czy polski rząd dobrze realizuje tą strategię. Takie pytanie może się pojawić właśnie przy temacie polskiej kryptowaluty. Czy zaangażowanie w ten obszar gospodarki przyniesie skutki zamierzone przez pomysłodawców? Miejmy nadzieję, że tak.