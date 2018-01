"Zespół Downa nie potrafi mnie zatrzymać"

John przez całe życie nosił kolorowe skarpetki, więc ojciec zasugerował, że może zaczną sprzedawać skarpetki. I tak powstał sklep internetowy "John's crazy socks".

- Skarpetki są zabawne, kreatywne i kolorowe i pozwalały mi być sobą - mówi John w materiale BBC.

Po roku zarobili 1,4 milionów dolarów, z czego 30 tysięcy przeznaczyli na cele charytatywne.

W sklepie Johna znajdziemy ponad 1400 różnych modeli. Zamówienia wysyłane są jeszcze tego samego dnia. John dołącza do każdego słodycze i karteczkę z napisem "dziękuję". Jeśli ktoś mieszka w okolicy osobiście dostarcza zamówienie.

John zaprojektował specjalne skarpetki "świadomości", aby zebrać pieniądze na cele charytatywne, w tym na National Down Syndrom Society i Autism Society of America.

- Mamy misję społeczną i handlową, których nie można od siebie oddzielić - mówi Mark, ojciec Johna. - Rozprzestrzeniamy radość - dodaje John.

W sklepie pracuje 12 osób, w tym osiem niepełnosprawnych.

