A jednak! Kubica zawarł kontrakt z Williamsem, ale...

"Jestem bardzo szczęśliwy, że dołączyłem do zespołu Williamsa jako kierowca rezerwowy i testowy. Czuję, że jestem w najlepszej formie fizycznej, w jakiej kiedykolwiek byłem, ale zajęło mi dużo czasu, aby dotrzeć do tego miejsca" - powiedział Kubica cytowany w oficjalnym oświadczeniu Williamsa.

Robert Kubica: “I’m extremely happy to be joining the Williams team as its official Reserve and Development Driver this season… My ultimate goal remains to race again in Formula One and this is another important step in that direction: I cannot wait to get started.” 👏 #F1 pic.twitter.com/TU3hyPoNPu