Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie».

Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?» I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».

Rodzeństwo zaliczamy zazwyczaj do grona najbliższych i najdroższych nam osób. Trudno opisać piękno i głębię miłosnej więzi łączącej dziecko z jego matką. To poruszające, że Jezus nazywa braćmi i siostrami – a nawet matką – tych, którzy słuchają Jego słów, którzy pełnią wolę Bożą, którzy pozwolili się porwać fascynującej przygodzie, jaką jest życie oparte na Ewangelii! Warto zatem zapytać, czy już rozeznałem i przyjąłem wolę Bożą tak, by miała ona realny wpływ na moje codzienne wybory, decyzje i działania? Czy faktycznie postawiłem na szczycie swej życiowej hierarchii wartości serdeczną więź z Jezusem Chrystusem? Czy mój sposób bycia świadczy o tym, że należę do rodziny Mistrza z Nazaretu, jedynego Zbawiciela człowieka?