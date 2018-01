Skąd lęk? Także z dystansowania się od Boga

Czy bojaźń i lęk nie stanowią części ludzkiej natury? Czyż odczuwanie lęku nie chroni nas przed zagrożeniami i nie ostrzega przed niebezpiecznymi sytuacjami życiowej burzy? Niestety, gdy lęk jest wyolbrzymiany i nieproporcjonalny w stosunku do jego przyczyn, może stać się czymś niebezpiecznym, a wręcz toksycznym w życiu. Człowiek współczesny coraz częściej stale bytuje w egzystencjalnym lęku. Boi się tego, co sam stworzył. To, co miało być miarą jego pomysłowości i przedsiębiorczości, tak szybko może zostać obrócone przeciwko niemu samemu. Człowiek żyje bojaźliwy również dlatego, że coraz bardziej dystansuje się od Boga i coraz bardziej „brak mu wiary”. Marginalizacja przestrzeni duchowej sprawia, że człowiek mocniej boi się przyszłości, drugiego człowieka, a nawet i siebie samego.