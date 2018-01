Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy.

Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

Wewnętrznie skłócony to niespójny. Taki „nie może się ostać”. Trzykrotne podkreślenie w krótkim tekście tego ciągu przyczynowo-skutkowego świadczy o tym, że Jezus nie tylko argumentuje z całą stanowczością przeciwko zarzutom uczonych w Piśmie, lecz pragnie również udzielić bardzo pożytecznej nauki. Brak wewnętrznej spójności działa destrukcyjnie. Zarówno w wymiarze społecznym, jak i osobistym. Zarówno w relacji do ludzi, jak i w relacji do Boga. Potrzeba dużo wysiłku, by stać się człowiekiem wewnętrznie jednolitym, przejrzystym. Nazywamy to dojrzałością. O ileż łatwiej przychodziłoby nam dojrzewanie, gdybyśmy rozpoczynali od założenia, że to relacja z Jezusem jest źródłem naszej wewnętrznej spójności.