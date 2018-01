Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich:

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.



Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie”.

Głoś, dawaj świadectwo, działaj. Gdy świat milczy na temat Ewangelii, ty działaj: jedź na misję jako wolontariusz, wspomagaj kraje misyjne pomocą materialną, módl się za tych, którym jest trudniej niż tobie. Zawsze łatwo znaleźć jakiś krzyż i atakować go. Znajdą się sojusznicy. Innych symboli niż chrześcijańskie nie wolno obrażać i dotykać, bo wtedy żarty się kończą. Demokracja jest wybiórcza, a media zadbają, by większość uważała ten stan rzeczy za idee postępu. Stąd wiara praktykowana i wyznawana jest mocną siłą Boga i świadectwem człowieka. Arcybiskup Paryża woła: Nie zgadzajcie się na to, by stać się druidami plemienia, które wymiera! Angażujcie się, aby być pasterzami i wiernymi Kościoła żyjącego i misyjnego.