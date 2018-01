Zeman prowadzi po pierwszej turze

Drugie miejsce zajął Jiří Drahoš, znany z prozachodniego stanowiska były szef czeskiej Akademii Nauk, który w pierwszej turze zdobył 24,2 proc. głosów. Pozostali kandydaci uzyskali dużo słabsze wyniki.

Jeśli żaden z dziewięciu kandydatów ubiegających się o najwyższy urząd w państwie nie zdobędzie w pierwszej turze ponad 50 proc. głosów, dwaj z najlepszymi wynikami przejdą do drugiej, rozstrzygającej rundy głosowania, która odbędzie się w dniach 26-27 stycznia.

Wczoraj w lokalu wyborczym, w którym głosował Miloš Zeman, doszło do incydentu. Urzędujący prezydent został zaatakowany przez półnagą kobietę, która w wulgarnych słowach oskarżyła go o związki z Putinem. Służby natychmiast obezwładniły agresorkę. Jak ustaliły czeskie media, była to feministka Angelina Diash z ukraińskiej organizacji Femen, znanej z wielu takich akcji. Sama Diash również ma już na swoim koncie podobne wyczyny, m.in. wobec prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki. - Jestem zaszczycony, że również zostałem zaatakowany. Jak widzicie, moja ochrona działa całkiem dobrze, więc się do mnie nie dostała - żartował Zeman zaraz po zdarzeniu.