Stuttgart: w drodze do Panamy

Robocze spotkanie z udziałem 40 delegatów odpowiadających za duszpasterstwo młodych w 17 krajach Europy przyjechało do Stuttgartu, by wraz z Panamczykami odpowiadającymi za organizację przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży dyskutować nad bieżącym stanem przygotowań do tego spotkania. Z europejskimi koordynatorami ŚDM spotkają się m.in. abp Panamy José Domingo Ulloa Mendieta, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego ŚDM Panama 2019, Victor Chang, sekretarz generalny tego komitetu oraz ks. João Chagas, przewodniczący Sekcji Młodych watykańskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, zaangażowany także w przygotowania do październikowego Synodu Biskupów nt. "Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania".

Polskę reprezentują dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM ks. Emil Parafiniuk i współpracująca z nim Aleksandra de Mezer, w przeszłości zaangażowana m.in. w organizację Dni w Diecezjach przed ŚDM Kraków 2016. Delegacja panamskich organizatorów ŚDM uczestniczy też w targach turystyki wakacyjnej, które trwają w tych dniach w Stuttgarcie i których gościem specjalnym jest właśnie Panama.

Wydarzenia Centralne 34. ŚDM Panama odbędą się w dniach 22-27 stycznia 2019 r. pod hasłem "Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1,38). Poprzedzą je Dni w Diecezjach, które odbędą się od 17 do 21 stycznia 2019 na terenie Panamy, Kostaryki i Nikaragui. Informacje o polskich przygotowaniach można znaleźć na stronie: kierunekpanama.pl