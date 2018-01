Włochy: 6 milionów aborcji w 40 lat

W roku 2016 dokonano we Włoszech niespełna 85 tysięcy "zabiegów" przerwania ciąży. Jest to najniższy wskaźnik od 40 lat, to znaczy od czasu, gdy w maju 1978 zalegalizowano w tym kraju tego rodzaju praktyki. A w ciągu tego 40-lecia odnotowano oficjalnie 5 814 635 aborcji, to znaczy prawie sześciu milionom istot odmówiono prawa do życia. Te i szereg innych danych przytoczył dziennik włoskich biskupów "Avvenire".