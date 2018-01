Boże Narodzenie na kilka tysięcy głosów

Wydarzenie muzyczno-multimedialno w ramach trasy "Betlejem w Polsce" składało się z trzech części. Na początku muzycy zabrali widownię w podróż w czasie i w przestrzeni. Ze sceny wybrzmiały najpiękniejsze pieśni adwentowe, bożonarodzeniowe i kolędy z różnych zakątków świata, m.in. z Ukrainy, Czech, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Melodie pochodziły również z krain historycznych, których nazwy znamy już tylko z podręczników lub filmów dokumentalnych. Chodzi np. o Trację czy Kapadocję.

Dlaczego podróż w czasie? Najstarszy tekst, który wyśpiewano, powstał na wiele wieków przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. Natomiast najstarsza melodia, którą udało się odtworzyć, pochodziła z VI wieku.

Organizatorzy podkreślali, że koncert ma skupiać uwagę słuchaczy na Jezusie Chrystusie, Mesjaszu, który narodził się w Betlejem. Zaśpiewali: Natalia Kukulska, Kasia Moś, Daria Zawiałow, Agnieszka Musiał, Beata Bednarz, Diana Vynnytska, Igor Herbut, Mietek Szcześniak, Mate.O i Adam Krylik.

- W tych pieśniach odnajdziemy przede wszystkim wiarę, nadzieję i miłość, które pozostają niezmienne bez względu na to, kogo dotyczą i w jakim wieku - mówił prowadzący Marek Zając.

Artyści zaprezentowali zarówno pieśni skłaniające do kontemplacji, jak i bardzo rytmiczne aranżacje, porywające publiczność do powstania z miejsc, klaskania i tańca. Między utworami Mateusz „Mate.O” Otremba czytał fragmenty Pisma Świętego do rozważania.

Następną częścią koncertu było wspólne dzielenie się opłatkiem, który pobłogosławił abp Józef Kupny.

- W ten wieczór wracamy myślą do cichej, świętej, betlejemskiej nocy. To noc wielkiego cudu, Chrystus się rodzi, Bóg staje się człowiekiem. Chciejmy wyrazić naszą radość z Bożego Narodzenia, dlatego wykrzyczmy: Bóg jest z nami! - zachęcał metropolita wrocławski, a wraz z nim kilka tysięcy ludzi wypowiedziało głośno zaproponowane słowa.

Arcybiskup podkreślił, że gdy Bóg jest z nami, mamy moc i siłę do życia na miarę dzieci Bożych, mamy także radość, którą chcemy się dzielić.

- Życzę wszystkim tu zgromadzonym, byśmy mieli więcej miłości dla siebie, dobroci, życzliwości dla innych i potrafili je okazywać. Życzę również, byśmy uśmiechali się do siebie jak najczęściej, byśmy wnosili dobro wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Niech Dzieciątko Jezus da nam moc - składał życzenia abp Józef.

Po tradycji opłatkowej artyści wykonali razem z publicznością najpiękniejsze polskie kolędy oraz specjalnie skomponowany utwór na trasę Betlejem w Polsce. W Hali Stulecia radość z Bożego Narodzenia wyśpiewało kilka tysięcy gardeł.

Kończącym akcentem muzycznym było wielkie uwielbienie.

