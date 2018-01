13 tys. osób odciętych od świata u stóp Matterhornu

W popularnym alpejskim kurorcie położonym u stóp najbardziej rozpoznawalnej góry świata - Matterhornu - przebywa obecnie 13 tys. osób. Po obfitych opadach śniegu jakie nawiedziły ten rejon Alp miasteczko jest całkowicie odcięte od świata. W ciągu doby spadło ponad 80 cm śniegu, w sumie biała pokrywa przekracza grubość 2 metrów. Zamknięta jest droga wyjazdowa z miejscowości, nie kursuje kolej, wstrzymano pracę wyciągów i kolejek narciarskich, zamknięto też stoki narciarskie. W kantonie Valais, w którym leży Zermatt podniesiono zagrożenie lawinowe do 5 - najwyższego - stopnia. Obecnie lawiny są tez celowo wywoływane za pomocą materiałów wybuchowych.

Jedyna możliwość dotarcia do Zermatt to lot śmigłowcem. Tą droga udało się przetransportować część uwięzionych u stóp Matterhornu do sąsiedniej wioski Tasch. Lot trwa 3 minuty, w ciągu godziny można tak ewakuować do 100 osób. Nie jest to jednak oficjalna ewakuacja, a turyści za taka możliwość muszą zapłacić po 70 franków od osoby.