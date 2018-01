Kard. Parolin: "Amoris laetitia" niesie ze sobą wielką nowość w podejściu do tematu rodziny

Październikowy Synod Biskupów poświęcony młodym, przyjmowanie adhortacji "Amoris laetitia", reforma Kurii Rzymskiej oraz najbliższa pielgrzymka Papieża do Chile i Peru to główne tematy obszernego wywiadu, jakiego kard. Pietro Parolin udzielił Radiu Watykańskiemu. Odnosząc się do tegorocznego Synodu, watykański sekretarz stanu powiedział: „Na pewno rok 2018 będzie naznaczony szczególnym skoncentrowaniem całej uwagi Kościoła na młodych, na ich oczekiwaniach, aspiracjach, wyzwaniach, którym muszą sprostać, a także nadziejach, które noszą w sobie, jak również słabościach i obawach. (...) Uważam, że rzeczą najbardziej nowatorską będzie poszukiwanie nowej relacji między Kościołem a młodymi, opartej na paradygmacie odpowiedzialności wolnej od jakiegokolwiek paternalizmu. Kościół naprawdę chce nawiązać dialog z młodymi, pragnie ich zrozumieć i im pomóc. (...) Kościół i Papież chcą pytać młodych: co możecie zrobić dla wspólnoty Kościoła, jaki wkład możecie wnieść w ewangelizację. Wierzę, że na takie zaproszenie młodzi odpowiedzą z wielką hojnością i entuzjazmem” – powiedział kard. Parolin.

Nawiązując do adhortacji "Amoris laetitia" kard. Parolin zaznaczył, iż niesie ona ze sobą wielką nowość w podejściu do tematu rodziny, którą Papież z mądrością, delikatnością i cierpliwością stara się wprowadzać. A jak każda zmiana, tak i ta niesie ze sobą trudności. Adhortacja ta jest zbliżeniem Kościoła do rodziny, z jej wyzwaniami i trudnościami. Stara się, aby dotarło do niej przesłanie Ewangelii i jednocześnie chce pomóc rodzinom we współpracy i uczestniczeniu w rozwoju wspólnoty Kościoła.

Zapytany o największe wyzwania najbliższej podróży Franciszka do Chile i Peru, watykański sekretarz stanu odpowiedział, że wśród wielu innych na pewno jest nim sytuacja ludów tubylczych, ich roli, wkładu w życie społeczeństwa. W tym kontekście przypomniał o zwołaniu przez Papieża na rok 2019 Synodu poświęconego Amazonii. Jako drugie wyzwanie wymienił korupcję, która powstrzymuje rozwój oraz przeszkadza w przezwyciężeniu ubóstwa i innych problemów tych narodów.