Biskupi południowokoreańscy pozytywnie o porozumieniu z Północą

Biskupi koreańscy wyrazili swoje zadowolenie po spotkaniu władz Korei Północnej i Południowej, do którego doszło w miejscowości Panmundżom, znajdującej się w strefie zdemilitaryzowanej na granicy obu państw. Rozmowy dotyczyły uczestnictwa Korei Północnej w rozpoczynających się w lutym zimowych igrzyskach w Pjongczangu. Porozumienie to jest pierwszą od dawna próbą dialogu na Półwyspie Koreańskim.

Podczas spotkania delegacja z Korei Południowej przedstawiła także prośbę o rozpoczęcie rozmów na temat sytuacji rozdzielonych w wyniku wojny rodzin i możliwości ich ponownego spotkania z okazji przypadającego w lutym koreańskiego Nowego Roku. Ważnym tematem była również kwestia zmniejszenia napięć na terenie łączącym Północ z Południem.

„Sport i igrzyska olimpijskie uczyniły dużo więcej niż udało się zrobić do tej pory politykom” - zauważył bp Lazzaro You Heung-sik, ordynariusz diecezji Daejeon. Podkreślił on, że nigdy nie należy tracić nadziei na pokój i poprosił o modlitwę w intencji obu Korei.