Prymas Polski odprawi Mszę św. według formularza za uchodźców i wygnańców

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy obchodzony jest co roku w drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego. Jak czytamy w instrukcji Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących z 1978 roku: „jest on pomyślany jako odpowiednia okazja dla pobudzenia wspólnot chrześcijańskich do odpowiedzialności wobec braci migrantów oraz do obowiązku współdziałania w rozwiązywaniu ich różnorakich problemów”. W tym roku obchodom towarzyszy specjalna zachęta do skorzystania w czasie Mszy św. z mało znanego formularza modlitwy za uchodźców i wygnańców. Inicjatywę wspiera m.in. Prymas Polski.

„Jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący, doskonale zdajemy sobie sprawę z wartości modlitwy. Pośród wielorakiej pomocy jakiej możemy udzielić uchodźcom i wygnańcom jest również nasza modlitwa za nich. Wsłuchani w zachęty papieża Franciszka podejmujemy ją także w naszej Ojczyźnie – w naszych miastach, kościołach, ufam, że także w naszych domach. Czynimy to szczególnie w Tygodniu Modlitw za uchodźców, podczas dorocznego nabożeństwa Umrzeć z Nadziei, a także w Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy obchodzony 14 stycznia” – napisał w specjalnym liście abp Wojciech Polak przywołując słowa wymownej modlitwy ze wspomnianego formularza: „Wszechmogący Boże, dla Ciebie nikt nie jest obcy i nikogo nie pozbawiasz swej pomocy (…) nam daj serca czułe na potrzeby ubogich i przybyszów”.

„Serdecznie zachęcam, abyśmy w naszych parafiach posługiwali się tym formularzem, zwłaszcza w te dni, w których Kościół modli się za tych, którzy uciekając przed wojną i prześladowaniem musieli opuścić swoją Ojczyznę, swój dom i za tych, którzy w drodze do lepszego świata stracili życie” – napisał abp Wojciech Polak.

Metropolita gnieźnieński odprawi Mszę św. według formularza Mszy za uchodźców i wygnańców w kościele pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu. Eucharystia będzie sprawowana także w intencji zmarłego przed 5 laty śp. kard. Józefa Glempa. Liturgia rozpocznie się o godzinie 13.00 i będzie transmitowana przez TVP Polonia.

Z inicjatywą skorzystania z formularza dostępnego w Mszale Rzymskim (pozycja 40.) wyszła Janina Ochojska. Modlitwę usłyszała w Taize, podczas Mszy św. sprawowanej przez jednego z mieszkających tam Polaków – brata Marka, który odprawia Eucharystię według tego formularza raz w tygodniu. Oprócz Prymasa Polski inicjatywę szefowej Polskiej Akcji Humanitarnej wsparli także m.in.: bp Krzysztof Zadarko, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Imigracji, portal Deon oraz dominikanie.pl. Do skorzystania z formularza zachęca też Rzecznik Prasowy KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Działa już specjalna strona www.mszazauchodzcow.pl, gdzie można sprawdzić, gdzie Msza św. według formularza będzie sprawowana, i gdzie można również modlitwę zgłosić. W Gnieźnie włączyły się już niemal wszystkie parafie.

„Modlitwa jest wielkim darem. Ona rozszerza nasze serca, nie wobec problemów, ale wobec konkretnych ludzi. To właśnie za nich będziemy się modlić, będziemy prosić, by Bóg im błogosławił, by ich ochraniał, by nie była szargana ludzka godność. W modlitwie będziemy szczególnie pamiętać o tych, którzy uciekają przed wojną, ale i o tych, którzy wyjeżdżają za chlebem, także o wszystkich Polakach mieszkających i pracujących poza granicami Polski” – mówi abp Wojciech Polak.

Prymas wyraża również nadzieję, że obok modlitwy będzie to także dzień uważniejszego wsłuchania się w nauczanie papieża Franciszka, zwłaszcza w jego orędzie na Dzień Migranta i Uchodźcy, które opiera się na czterech kluczowych słowach: przyjmować, chronić, promować i integrować imigrantów i uchodźców.