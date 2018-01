Nuncjusz w Damaszku: Uchodźcy muszą powrócić do Syrii

Jeśli chrześcijanie nie powrócą, Syria pozostanie zamknięta na świat – ostrzega nuncjusz apostolski w Damaszku kard. Mario Zenari. Odniósł się on do papieskiego przemówienia papieża do Korpusu Dyplomatycznego, w którym Franciszek wskazał na potrzebę powrotu migrantów i uchodźców do swej ojczyzny. Zdaniem kardynała jest to szczególnie ważne w wypadku Syrii. Uchodźcy muszą powrócić do swych domów, aby odbudować zniszczony kraj – mówi papieski dyplomata.