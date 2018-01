Bp Galantino: W sprawie uchodźców Kościół kieruje się Ewangelią

Jak długo będzie choć jeden uchodźca, Kościół we Włoszech nie zazna spokoju, powiedział sekretarz generalny episkopatu biskup Nunzio Galantino. Spotkał się on z dziennikarzami, by przedstawić inicjatywy związane z najbliższym Światowym Dniem Migranta i Uchodźcy w niedzielę 14 stycznia.