MEN: Halloween nie mieści się w polskiej tradycji

"Obchody święta Halloween nie mieszczą się w polskiej tradycji" - czytamy w odpowiedzi Marzeny Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, na interpelację poselską Adama Korola. Parlamentarzysta pytał m.in. o to, czy resort zamierza zablokować organizowanie w szkołach imprez związanych z Halloween.

Dziennik Gazeta Prawna (DGP) opublikował wczoraj wieczorem informację dotyczącą stanowiska Ministerstwa Edukacji Narodowej nt. organizacji imprez niechrześcijańskich w szkołach. Gazeta odniosła się do odpowiedzi na interpelację poselską posła PO Adama Korola umieszczoną na stronach Sejmu.

W interpelacji poselskiej Adam Korol (PO) zapytał MEN, czy zamierza zablokować organizowanie w szkołach imprez związanych z Halloween, a także czy "argumentem przeciwko tej zabawie jest fakt, iż podobnie jak Walentynki, nie jest zgodna ani z polską, ani też chrześcijańską tradycją?".

W odpowiedzi sekretarz stanu w MEN Marzena Machałek wskazała, że oświata w Polsce "stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa, kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami wynikającymi z zapisów w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka".

Machałek przypomniała, że nauczanie, "respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki". Zaznaczyła, że wychowanie "służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata".

Machałek podkreśliła, że do zadań szkoły należy "wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego". Szkoła ma również podejmować działania, które wiążą się m.in. z upamiętnianiem świąt narodowych wraz z symbolami.

Jednocześnie wiceminister zaznaczyła, że "obchody święta Halloween nie mieszczą się w polskiej tradycji", choć "w zakresie zajęć z języka obcego nowożytnego podstawa programowa wskazuje na kształtowanie postawy ciekawości i otwartości wobec innych kultur".

Machałek wskazała, że sposób realizowania podstawy programowej należy do autonomicznej decyzji szkoły. Zaznaczyła jednak, że "zadania wychowawczo-profilaktyczne określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego nie odwołują się do organizowania uroczystości o charakterze niechrześcijańskim, a więc nie powinny znaleźć się w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły".

Na koniec odpowiedzi na poselską interpretację Machałek przypomniała, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, uchwalanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły jest kompetencją rady rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. Nadzór pedagogiczny w szkole pełni dyrektor szkoły oraz właściwy terytorialnie kurator oświaty.