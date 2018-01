Rekordowo niskie bezrobocie

W grudniu 2017 r. stopa bezrobocia była o 1,6 pkt. proc. mniejsza niż przed rokiem.

MRPiPS podało, że liczba bezrobotnych w końcu grudnia 2017 roku wyniosła 1,08 mln i w porównaniu do końca listopada 2017 wzrosła o 15,4 tys. osób (o 1,4 proc.). Dla porównania, w analogicznym okresie 2016 roku (grudzień - listopad) odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 21,5 tys. osób (o 1,6 proc.). "Zatem wzrost liczby bezrobotnych w grudniu bieżącego roku był słabszy niż przed rokiem" - podkreśliło ministerstwo.

Z danych resortu wynika, że wzrost stopy bezrobocia w grudniu 2017 roku w porównaniu do listopada wystąpił w 12 województwach. Najsilniej (o 0,3 pkt. proc.) natężenie bezrobocia wzrosło w województwie opolskim, w którym wystąpił też zdecydowanie najsilniejszy procentowy wzrost liczby bezrobotnych, ale jednocześnie odnotowano wzrost liczby ofert pracy. W czterech województwach: mazowieckim, podlaskim, pomorskim i wielkopolskim natężenie bezrobocia w stosunku do poprzedniego miesiąca nie zmieniło się.

Resort rodziny i pracy zwrócił uwagę, że głównymi powodami wzrostu bezrobocia w grudniu 2017 roku były m.in. powroty do ewidencji bezrobotnych po zakończeniu umów na czas określony, spadek liczby ofert pracy, jakimi dysponowały urzędy pracy, zakończenie prac sezonowych przede wszystkim w leśnictwie i ogrodnictwie.

MRPiPS poinformowało, że liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w grudniu 2017 roku wyniosła 94,9 tys. i w porównaniu do listopada 2017 roku spadła o 35,4 tys. (tj. o 27,1 proc.). "Pomimo spadku liczby ofert pracy w grudniu w stosunku do listopada, nadal była ona o 4,3 tys., czyli o 4,7 proc., wyższa od liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych do urzędów pracy w grudniu 2016 r. Warto dodać, że liczba ofert pracy zgłoszonych w grudniu 2017 r. była również 2-krotnie wyższa niż w grudniu 2014 r. i 3-krotnie wyższa niż w grudniu 2013 r." - podkreśliło ministerstwo.

Resort zwrócił uwagę, że stopa bezrobocia w końcu 2017 roku była najniższa od 1991 r. (biorąc pod uwagę analogiczny miesiąc - grudzień). Przypomniano, że w 2017 roku liczba bezrobotnych spadła o 252,1 tys. osób, tj. o 18,9 proc., podczas gdy w 2016 roku liczba bezrobotnych spadła o 228,2 tys. osób, tj. o 14,6 proc.

MRPiPS zaznaczyło, że stopa bezrobocia w grudniu 2017 r. była o 1,4 punktu procentowego niższa od tej przyjętej w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2017. (Przyjęto stopę bezrobocia na poziomie 8,0 proc).

"Jedną z przyczyn spadku liczby bezrobotnych w 2017 roku w porównaniu do roku ubiegłego było ożywienie gospodarcze, co znalazło wyraz w dynamice wzrostu PKB, która była silniejsza niż w 2016 roku" - podkreślił resort rodziny i pracy.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że utrzymujący się wzrost gospodarczy wpłynął na wzrost liczby ofert pracy w skali roku. "W całym 2017 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 1 mln 692,9 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 198 tys. (o 13,2 proc.) więcej niż w 2016 roku (1 mln 494,9 tys.)" - zaznaczono.