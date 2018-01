Porwane zakonnice odzyskały wolność

Po 53 dniach spędzonych w niewoli, uprowadzone w listopadzie w stanie Edo w Nigerii siostry zakonne odzyskały wolność - donoszą nigeryjskie media. Wraz z trzema siostrami ze Zgromadzenia Eucharystycznego Serca Jezusa uwolniono trzy inne porwane z nimi kobiety - kandydatki do życia zakonnego.

Ich powrót do klasztoru w Iguoriakhi potwierdziła przełożona, s. Agatha Osarekhoe. Porywacze wcześniej domagali się okupu w wysokości 50 mln naira (pół miliona zł), potem zmniejszyli jego wysokość do 20 mln (200 tys. zł). Nie wiadomo jednak, czy okup w ogóle został zapłacony.

O uwolnienie porwanych 13 listopada sióstr apelowali biskupi Nigerii, a 17 grudnia dołączył do nich papież Franciszek, który po niedzielnej modlitwie „Anioł Pański” życzył, by „mogły wreszcie powrócić do swoich domów na Boże Narodzenie”.