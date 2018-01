Rz: Nowe konta ZUS

Informację o nowych numerach kont większość przedsiębiorców otrzymała pocztą, natomiast część z nich sama zgłosiła się do oddziałów ZUS - dodaje dziennik.

"Nowy numer konta można też ustalić na stronie https://www.eskladka.pl. Aby go dostać wystarczy podać NIP i PESEL i dosłownie w ciągu kilku minut każdy przedsiębiorca uzyska informacje niezbędne do przelewów na nowych zasadach" - podaje dziennik."Niektórzy przedsiębiorcy wysyłają np. 1 grosz lub złotówkę na próbę, aby upewnić się, ze nowy system działa" - tłumaczy rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz.Andrusiewicz zaręczył jednak, że nowy system działa - "Zapewniam, że działa i od 1 stycznia 2018 r. nie ma możliwości przesłania przelewu do ZUS inaczej niż na nowy numer konta.Zaprezentował również statystyki wpłat na konta. "Do piątku przedsiębiorcy wykonali już 75 489 wpłat na rachunki składkowe w łącznej kwocie 253 245 004,57 zł" - poinformował Andrusiewicz.Nowy system wiąże się jednak również z zagrożeniem utraty przez przedsiębiorców prawa do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego, na wypadek powstania zaległości w płatnościach - informuje "Rzeczpospolita".