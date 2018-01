"Narzucanie kultu bożków to terroryzm"

W Vidisha, jednym z miast w środkowych Indiach, położonym w stanie Madhya Pradesh, przed wejściem do kolegium katolickiego zgromadziło się wczoraj około 900 bojówkarzy, którzy próbowali zastraszyć przedstawicieli mniejszości katolickiej, a także zmusić ich do praktyk hinduistycznych i kultu indyjskich bożków. Do podobnych incydentów dochodziło też w stanie Madhya Pradesh. Poprzedni atak nacjonalistów miał miejsce pod koniec grudnia przed wejściem do siedziby dyrekcji tego samego kolegium.

Według bp. Theodore’a Mascarenhasa sytuacja jest obecnie pod kontrolą, przede wszystkim dzięki interwencji ministra spraw zagranicznych [Rajnatha Singha], który w celu przywrócenia porządku i ochrony katolików wysłał wczoraj na miejsce około 400 policjantów.