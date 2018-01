Kościół w Mieście Duchów

Katolicy w Kambodży po latach starań odzyskali katedrę należącą do zabudowań dawnego kurortu Bokor.

Luksusowy kompleks wybudowali Francuzi jeszcze w okresie kolonialnym. Obejmował on pałac, hotel, kasyno i wspomniany kościół. Świątynia na malowniczym wzgórzu Bokor, którego opustoszałe budynki służyły też jako plener m.in. do filmu „City of Ghosts” – „Miasto Duchów” (2002), ma stać się miejscem pielgrzymek i rekolekcji dla katolików z całego kraju.

„Myślimy bardziej o założeniu sanktuarium niż parafii, gdyż na wzgórzu nie ma żadnej wspólnoty chrześcijańskiej – powiedział przełożony tamtejszych zakonników z Papieskiego Instytutu Misji Zagranicznych (PIME). – Dla naszych wiernych jest to jednak miejsce kultu, które nosi ślady Kościoła obecnego w Kambodży od stuleci” – dodał ks. Gianluca Tavola Jak na razie świątynia jest zupełnie pusta. Za prace renowacyjne ma zapłacić Kościół, choć rząd obiecał pomoc, przede wszystkim w sprawach biurokratycznych.