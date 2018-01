Polska przygotowuje Orszaki Trzech Króli

Motywem przewodnim OTK 2018 jest przypomnienie jego uczestnikom, że Bóg przyszedł, aby odkupić każdego człowieka i czeka na wszystkich. to Objawienia Pańskiego ma przypominać wszystkim, że Bóg na nich czeka, że chce ich zbawić, że nawet jeśli koleiny życia zaprowadziły ich daleko od Niego - zawsze jest czas, aby Go odnaleźć, wejść na drogę do Niego.

- Orszak Trzech Króli to okazja, aby jeszcze raz, rodzinnie i wspólnotowo, przeżyć radosną tajemnicę Bożego Narodzenia – mówi Prymas Polski abp Wojciech Polak, który po raz kolejny weźmie udział w ulicznym kolędowaniu z monarchami.

W 100. rocznicę odzyskania niepodległości

Jutrzejsze Orszaki będą jedną z największych imprez w roku świętowania 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, dlatego orszakowy śpiewnik będzie wyjątkowy. Będzie zawierał 14 polskich kolęd wraz z ich rysem historycznym autorstwa p. Jacka Kowalskiego, wykładowcy historii sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, lidera zespołu Monogramista JK, a także autora wielu książek i publikacji. Jest to zaproszenie do wędrówki przez dzieje Polski i ukłon w stronę wolności.

Np. w Lublinie Orszak będzie jedną z największych imprez w roku świętowania 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Lubliński Orszak wyruszy po raz siódmy. Rozpocznie się na Placu Zamkowym, a zakończy w archikatedrze Mszą św. pod przewodnictwem abp. Stanisława Budzika.

Inauguracja roku św. Stanisława Kostki

VII Płocki Orszak Trzech Króli pod hasłem: "Bóg jest dla wszystkich!” rozpocznie się o godz. 11.00 na terenie Wyższego Seminarium Duchownego i Szkół Katolickich w Płocku. Uczestnicy przejdą ulicami: abp. Nowowiejskiego, Kwiatka, Bielską i Jachowicza, aż do parafii św. Stanisława Kostki. Te dwa miejsca łączy postać ich Patrona, św. Stanisława Kostki.

Podczas Mszy św. pod przewodnictwem bp Piotra Libery zainaugurowany zostanie Rok św. Stanisława Kostki, który jest patronem dzieci i młodzieży oraz diecezji płockiej. W tym roku obchodzona jest 450. rocznica śmierci tego świętego

W trosce o potrzebujących

Wolontariusze Caritas Diecezji Sandomierskiej będą kwestowali na rzecz dzieci i osób dorosłych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie podczas Orszaków Trzech Króli zorganizowanych 6 stycznia w miastach i parafiach diecezji. Organizatorzy apelują do uczestników Orszaków, aby włączyli się we wspólną pomoc i jako dar niesiony Dzieciątku Jezus przekazywali potrzebne środki dla osób potrzebujących, m.in.: pasty do zębów, szampony, mydła, golarki jednorazowe, pianki do golenia, żele pod prysznic, proszki do prania i chemiczne środki czystości

Tradycyjnie pochód wyruszy z trzech punktów w Krakowie, aby spotkać się na Rynku Głównym. Czerwony orszak – europejski, wyruszy z Wawelu po Mszy św., która rozpocznie się o godz. 10.00. Orszak ten po raz pierwszy poprowadzi abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Z kolei orszak niebieski – afrykański, który ma charakter misyjny wyruszy z Placu Matejki, po nabożeństwie odprawionym o godz. 9.30 w kościele św. Floriana. Akcentem orszaku zielonego - azjatyckiego będzie modlitwa za Kościół na Wschodzie.

Pracownicy i wolontariusze będą zbierać środki na prowadzenie mieszkań wspieranych dla osób bezdomnych. Do kwesty na ten cel dołączy około 100 wolontariuszy Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. W ubiegłym roku mimo mrozu na ten cel udało się zebrać prawie 30 tys. zł.

O potrzebujących zadbają również uczestnicy Orszaków Trzech Króli w archidiecezji poznańskiej. W tym roku zebrane pieniądze pójdą na pomoc dla Syryjczyków w ramach projektu Rodzina Rodzinie oraz pomogą Jadłodajnie dla ubogich.

Z udziałem sportowców, samorządowców i działaczy społecznych

Szóstego stycznia, w dniu święta Objawienia Pańskiego, orszaki Trzech Króli prowadzone przez znanego sportowa, prezesa fundacji oraz szefa dużej kieleckiej spółki zejdą się na Placu Jana Pawła II, aby kolędować i adorować Świętą Rodzinę. Organizatorem wydarzenia jest po raz siódmy Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach we współpracy z kielecką Kurią diecezjalną.

- W rolę Kacpra wcieli się Andrzej Załucki - prezes zarządu Fundacji „Fabryka Marzeń”, Melchiorem będzie Michał Jurecki – znakomity piłkarz ręczny, a Baltazarem – Henryk Milcarz - prezes Wodociągów Kieleckich – zapowiada Alojzy Sobura, wicedyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.

Prezes dużej spółki oraz aktorzy – teatralny i kabaretowy – wcielą się w tym roku w role Trzech Króli i poprowadzą orszak, który po raz siódmy przejdzie ulicami Bielska-Białej. Organizatorami bielskiego Orszaku Trzech Króli są: Rada Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Bielsko-Żywieckiej oraz Szkoła Podstawowa „Skała” i Katolickie Przedszkole „Ziarenko” z Bielska-Białej.

Uroczystości rozpocznie Msza św. w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Bielsku-Białej Aleksandrowicach pod przewodnictwem bp. Piotra Gregera. Kolorowy korowód, z Gwiazdą betlejemską na czele, Mędrcami w konnej bryczce, Świętą Rodziną i pastuszkami wyruszy, by pokłonić się wspólnie Bożej Dziecinie. W role Trzech Króli wcielą się: Jan Bierówka, prezes spółki "Befaszczot", Jacek Borusiński, aktor i autor tekstów z Kabaretu "Mumio", oraz Tomasz Lorek, aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej.

W orszakach powędrują żywe zwierzęta

Stołeczny Orszak rozpocznie się na Placu Zamkowym. Tam na uczestników będzie czekało wiele atrakcji – taniec dziewcząt z szarfami, taniec chińskiego smoka, atak diabłów na Orszaki oraz musztra Legionu Rzymskiego.

Każdy z Królów inaczej będzie podróżował do Betlejem: Król Afrykański na wielbłądzie, Król Azjatycki na platformie ciągniętej przez kulisów, a Król Europejski - na tronie umieszczonym na rikszy, a jego Orszakowi będą towarzyszyły alpaki prowadzone na smyczy przez dzieci. Ponadto na Placu Piłsudskiego będą zagrody ze zwierzętami (wielbłąd, alpaki, osioł, kozioł, owieczki i ptaki, w tym ptaki drapieżne).

Wielbłąd pojawi się również w Żelechowie. Zdobył on główną nagrodę - czyli obecność tego zwierzęcia - podczas corocznego konkursu organizowanego przez Fundację Orszaków Trzech Królów.

W Łodzi również największą atrakcją będzie żywy wielbłąd, który będzie towarzyszył kolędnikom podczas Orszaku. Tam podczas przemarszu uczestnicy wezmą udział w interaktywnych jasełkach odegranych w różnych punktach ulicy Piotrkowskiej przez grupę ponad 70 aktorów. Będą aktorzy na szczudłach i żywe zwierzęta, diabeł zionący ogniem i anioły rozdające dzieciom słodycze oraz wspólne śpiewanie kolęd.

W Słupsku z kolei Orszak Trzech Króli rozpocznie się Mszą św. w kościele pw. św. Maksymiliana o godz. 11.30, a przemarszowi ulicami miasta będą towarzyszyli Trzej Królowie na koniach.

Żywe zwierzęta pojawią się również podczas Orszaku w Lubawie. Rozpocznie się on w kościele pw. św. Jana Chrzciciela.