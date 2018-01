Prezydent: Powinniśmy mieć reprezentantów w 20. najlepszych sportowców każdej dyscypliny

Uważam, ze powinniśmy mieć reprezentanta Polski w każdej z dyscyplin sportowych w światowej dwudziestce najlepszych sportowców; jestem przekonany, że nas na to stać - powiedział w czwartek w Szczyrku prezydent Andrzej Duda. Zaznaczył, że powinno to dotyczyć m.in. sportów zimowych.

"To oczywiście kwestia kolejnych inwestycji w infrastrukturę, to kwestia wspierania, również i finansowego, szkolenia w sportach zimowych. Jestem przekonany, że jesteśmy w stanie to wszystko zrealizować - poprzez działania ministerstwa sportu, ale także poprzez działania polskich firm, które są w stanie być sponsorami polskiego sportu i czynią to, i mam nadzieję, że to będzie się rozwijało" - podkreślił prezydent, który w Buczkowicach spotkał się z nauczycielami i młodzieżą tamtejszej Szkoły Mistrzostwa Sportowego Sportów Zimowych Szczyrk.

Andrzej Duda przypomniał, że rozpoczął się rok stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. „Chciałbym, abyśmy ten rok wspaniale uczcili. Mam nadzieję, że będzie to bardzo dobry rok dla szkoły. Trwa tu budowa nowej hali gimnastycznej. Mam nadzieję, że uda się zbudować nowe trasy biegowe. Rozwoju i coraz lepszych warunków szkolenia i pracy chciałem życzyć nauczycielom, trenerom i uczniom” – mówił.

Prezydent przypomniał o inwestycjach, które w ostatnich latach zostały zrealizowane w Szczyrku. Wspomniał o wyciągach narciarskich należących do Centralnego Ośrodka Sportu i Szczyrk Mountain Resort. „Cieszę się, że w ostatnich latach zrealizowane zostały ogromne inwestycje, jeśli chodzi o sporty zimowe, zwłaszcza skoki narciarskie i narciarstwo alpejskie. W skokach mamy już wielkie sukcesy Adama Małysza, Kamila Stocha, czy Stefana Huli i Piotra Żyły, absolwentów tej szkoły. (…) Chciałbym, aby do tej listy najlepszych na świecie wyników dołączyły też inne dyscypliny. Jako wielki sympatyk narciarstwa alpejskiego chciałbym, aby i ono dołączyło” – powiedział.

Andrzej Duda podczas spotkania otrzymał od uczniów kurtkę z emblematem szkoły.

Uczennica szkoły Kinga Rajda, która na koncie ma już tytuły mistrzyni Polski w skokach narciarskich pań, uważa, że jest bardzo możliwe, aby Polska miała w czołowej 20. sportowca w każdej dyscyplinie. "Mamy dużo zdolnych zawodników, którzy potrafią się uplasować nawet w dziesiątce, czy wręcz trójce. Myślę, że to mądre słowa prezydenta, które są do spełnienia” – powiedziała PAP.

Do szkoły uczęszcza 82 gimnazjalistów i licealistów, którzy uprawiają skoki narciarskie, biegi narciarskie, kombinację norweską oraz konkurencje alpejskie. Wśród nich jest m.in. Tomasz Pilch, aktualny lider stawki skoczków narciarskich w klasyfikacji Pucharu Kontynentalnego. W czwartek zadebiutował w konkursie Pucharu Świata. "Trzymam za niego kciuki. Miejmy nadzieję, że wskoczy do +dwudziestki+” – mówił w Buczkowicach prezydent Duda.

W przeszłości w buczkowickiej szkole uczyli się m.in. skoczkowie Piotr Żyła, Stefan Hula, biegacze Maciej Kreczmer i Maciej Staręga oraz Sylwia Jaśkowiec, Kornelia Marek i Agnieszka Szymańczyk, dwuboiści Paweł Słowiok i Adam Cieślar oraz alpejczyk Maciej Bydliński

Placówka zlokalizowana jest w budynku dawnej szkoły leśnej. Należy do powiatu bielskiego. Jak podkreślił jej dyrektor Jarosław Konior, dysponuje ona bardzo skromnym zapleczem sportowym. „Mamy tylko boisko. Korzystamy z obiektów w COS, który posiada m.in. skocznie narciarskie, oraz z gościny sąsiednich szkół podstawowych. Budujemy halę sportową. Myślę, że 2 września 2019 r. odbędzie się uroczystość otwarcia, na którą zaprosimy pana prezydenta. W hali będzie siłownia, magazyn sprzętu sportowego, gabinet odnowy biologicznej i trzy mniejsze salki. Bardzo brakuje nam natomiast trasy biegowej. Uczniowie trenują na deptaku w Buczkowicach, gdzie przeszkadzają mieszkańcom, bądź na drodze publicznej, co jest niebezpieczne” – powiedział PAP Konior.

Starosta bielski Andrzej Płonka liczy, że dzięki wizycie prezydenta „drgnie” sprawa własności terenu, na którym stoi szkoła. „Powiat inwestuje tu duże pieniądze – koszt hali to ponad 6 mln zł – a teren należy do Lasów Państwowych” – powiedział.

Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner przypomniał, że w Polsce są dwie SMS związane ze sportami zimowymi: zakopiańska i buczkowicka. „Pozwalają one potencjalnym mistrzom sportu uczyć się i trenować. To podstawowa rola. Wielu uczniów, prezentujących wysoki poziom sportowy, w normalnej szkole nie mogliby funkcjonować” – zaznaczył.

Prezydent Duda przed spotkaniem z nauczycielami i młodzieżą symboliczne otworzył w Szczyrku gruntownie zmodernizowaną kolej linową na Skrzyczne. To najwyższa góra Beskidu Śląskiego, która jest chętnie odwiedzana przez turystów i narciarzy. Obiekt należy do szczyrkowskiego Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich. W uroczystości uczestniczył podsekretarz stanu w ministerstwie sportu Jan Widera.

Wyciąg na Skrzyczne składa się z dwóch odcinków: dolnego, liczącego 1,6 km, ze Szczyrku do Jaworzyny, a także górnego, o długości blisko 1,2 km, z Jaworzyny na szczyt. Oba w ostatnich latach zostały zmodernizowane. Pod koniec 2013 r. oddano do użytku część górną. Jesienią 2016 r. rozpoczęły się prace przy dolnym odcinku. Pierwsi turyści skorzystali z niego we wrześniu ubr.

Po zakończeniu przebudowy wysłużone podwójne krzesełka zastąpiły nowoczesne czteroosobowe kanapy z kapsułami zabezpieczającymi przed deszczem i wiatrem. Czas potrzebny do pokonania obu odcinków skrócił się z ok. 30 minut do ok. 10 minut.

Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku historią sięga lat 50., gdy powstał wyciąg krzesełkowy. Obecnie do COS należą m.in. kompleks sportowy obejmujący halę, krytą pływalnię oraz budynek, w którym znalazły miejsce gabinety odnowy biologicznej i rehabilitacji, hotel Harnaś, stadion z bieżnią lekkoatletyczną, trasy narciarskie na Skrzycznem, skocznie narciarskie w K-95, K-70 i K-40 w Szczyrku Skalitem oraz K-120 w Wiśle Malince.