Rok 2017 pod znakiem maryjnych jubileuszy

Maryjne jubileusze, akcja "Różaniec do Granic" oraz ogłoszenie dekretu o heroiczności cnót prymasa Stefana Wyszyńskiego - to najważniejsze wydarzenia w Kościele katolickim w Polsce w 2017 r.

Cykl maryjnych jubileuszy rozpoczęły obchody 100-lecia objawień w Fatimie, gdzie w małej portugalskiej miejscowości troje dzieci - rodzeństwo Franciszek i Hiacynta Marto oraz ich kuzynka Łucja dos Santos - widziało Matkę Bożą. Centralne obchody w Polsce odbyły się 6 czerwca w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach.

Episkopat Polski i przedstawiciele władz państwowych wzięli udział w obchodach 300. rocznicy koronacji jasnogórskiego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, które miały miejsce 26 sierpnia na Jasnej Górze. Koronacja jasnogórskiego wizerunku papieskimi koronami odbyła się na Jasnej Górze 8 września 1717 r. i - według przekazów historycznych - zgromadziła ok. 200 tys. pielgrzymów.

Ostatnim z wielkich jubileuszy maryjnych były obchody 140. rocznicy objawienia się Matki Bożej dwóm nastolatkom - 13-letniej Justynie Szafryńskiej i 12-letniej Barbarze Samulowskiej - w Gietrzwałdzie, które rozpoczęły się 27 czerwca 1877 r. i trwały do 16 września 1877 r. Mszę św. z tej okazji odprawił 10 września prymas Polski abp Wojciech Polak.

W ocenie przeora klasztoru paulinów na Jasnej Górze o. Mariana Waligóry, te trzy jubileusze są dobrym przygotowaniem do przeżycia 100. rocznicy odzyskania niepodległości, która przypada w 2018 r. Jak zaznaczył o. Waligóra, "ogromne zasługi" w jej odzyskaniu mają zarówno jasnogórskie sanktuarium, - które od wieków jest "duchową stolicą Polski" - jak i objawienia, do których doszło w 1877 r. w Gietrzwałdzie.

"Maryja przemówiła wówczas do dwóch nastolatek po polsku, co w ówczesnej sytuacji (kiedy ludność polska żyjąca na Warmii była poddawana silnej germanizacji - PAP) miało ogromne znaczenie dla ożywienia polskiego ducha" - ocenił. Dodał, że doprowadziło to do odrodzenia się poczucia jedności z Polakami mieszkającymi w innych zaborach i dało impuls do powstania ruchu polskiego na Warmii.

Zwieńczeniem obchodów 100. rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie - gdzie Maryja skierowała do dzieci prośbę m.in. o odmawianie różańca - była akcja "Różaniec do Granic", zorganizowana przez świeckich organizatorów z Fundacji Solo Dios Basta.7 października, w święto Matki Bożej Różańcowej, w 350 kościołach stacyjnych na terenie 22 diecezji na granicach Polski zgromadziło się milion osób, które w jednym czasie odmówiły różaniec w intencji pokoju dla Polski i całego świata.

Punkty modlitewne zostały także wyznaczone w 70 miejscach na całym świecie, m.in. na norweskim archipelagu Lofotów, za kołem podbiegunowym, w Auckland w Nowej Zelandii oraz w sanktuarium maryjnym w Akicie na wyspie Honsiu w Japonii.

Ważnym wydarzeniem kościelnym było także odnowienie "Aktu Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi", który został odczytany przez przewodniczącego episkopatu abp. Stanisława Gądeckiego 6 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. 8 września, w uroczystość Narodzenia Matki Bożej, akt został ponowiony we wszystkich polskich parafiach.

Jak powiedział PAP rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik, w akcie znalazły się m.in. słowa o porzuceniu nienawiści, przemocy i wyzysku, życiu w łasce uświęcającej oraz obronie związku małżeńskiego mężczyzny i kobiety oraz życia poczętego. "To nawiązanie do wydarzeń z 8 września 1946 r., kiedy to na Jasnej Górze, z udziałem ok. miliona osób, biskupi pod przewodnictwem prymasa Polski kard. Augusta Hlonda poświęcili naszą ojczyznę Niepokalanemu Sercu Maryi. Akt ten nawiązywał do ofiarowania świata Niepokalanemu Sercu Maryi, którego dokonał Pius XII w 1942 r." - zaznaczył.

19 grudnia papież Franciszek ogłosił dekret o heroiczności cnót prymasa Stefana Wyszyńskiego, co zakończyło pierwszy etap procesu beatyfikacyjnego Prymasa Tysiąclecia. Po zakończeniu tego etapu do beatyfikacji niezbędny jest cud za wstawiennictwem kandydata na ołtarze. Teraz prace Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych skupią się na stwierdzeniu cudu, a po zakończeniu tego etapu ma zostać wyznaczona data beatyfikacji.

W mijającym roku na czele pięciu polskich diecezji stanęli nowi biskupi. W Krakowie odbył się ingres abp. Marka Jędraszewskiego do katedry na Wawelu, metropolię łódzką objął abp Grzegorz Ryś, a białostocką abp Tadeusz Wojda. Ponadto na czele diecezji warszawsko-praskiej stanął bp Romuald Kamiński, który zastąpił na urzędzie odchodzącego na emeryturę abp Henryka Hosera, a ordynariuszem diecezji toruńskiej został bp Wiesław Śmigiel.

Rok 2017 w Kościele w Polsce upłynął również pod znakiem przygotowań do synodu biskupów poświęconego młodzieży, który papież Franciszek zwołał na 2018 r. Jak wyjaśnił ks. Rytel-Andrianik, w ramach przygotowań młodzi Polacy wypełniali internetową ankietę, dostępną także w polskiej wersji językowej. "Zebrany materiał posłuży jako źródło do obrad synodalnych" - wyjaśnił rzecznik KEP.

W grudniu rozpoczął się nowy program duszpasterski poświęcony Duchowi Świętemu i sakramentowi bierzmowania pod tytułem "Duch, który umacnia miłość", który będzie realizowany w Kościele katolickim w Polsce w latach 2017-2019. Hasło pierwszego roku brzmi: "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym", drugiego zaś "W mocy Bożego Ducha".